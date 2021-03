Merkel bezeichnet Vorschlag für Osterruhe als "Fehler"

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Vorschlag für eine Einführung zusätzlicher Ruhetage an Ostern als Fehler bezeichnet und sich persönlich bei der Bevölkerung entschuldigt. Sie habe entschieden, die notwendigen Verordnungen für die Ruhetage am Gründonnerstag und Ostersamstag "nicht auf den Weg zu bringen, sondern sie zu stoppen", sagte sie in Berlin im Anschluss an eine kurzfristig einberufene Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder. "Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt."

Der Fehler müsse nun korrigiert werden. Merkel zeigte zugleich Verständnis, dass der Vorgang Unsicherheit auslöse. "Das bedaure ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürger um Verzeihung." Es habe "gute Gründe" für die Idee eines Oster-Shutdowns gegeben, der aber in der Kürze der Zeit nicht gut umsetzbar gewesen sei.

Die übrigen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollen aber weiterhin Bestand haben, auch die Kontaktbeschränkungen. Die Einführung zusätzlicher Ruhetage am Gründonnerstag und Ostersamstag analog von Sonn- oder Feiertagen hatte viel Kritik aus der Wirtschaft provoziert, weil nicht klar war, wie diese gesetzlich umgesetzt werden sollen. Die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern hatten am Montag stundenlang gedauert und gingen bis zum Dienstagmorgen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2021 07:45 ET (11:45 GMT)