Merkel: Bin sorgenvoll wegen hoher EM-Zuschauerzahl in London

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre Besorgnis über die hohe Zuschauerzahl bei den Spielen der Fußballeuropameisterschaft in England zum Ausdruck gebracht. Bei ihrem Besuch des britischen Premierministers Boris Johnson erklärte Merkel, dass Deutschland sich entschieden habe, weniger Zuschauer in das Stadion in München zu lassen.

"Die britische Regierung wird ihre Entscheidung treffen. Aber ich bin sorgenvoll und skeptisch, ob das gut ist und nicht ein bisschen viel", sagte Merkel mit Blick auf die ausstehenden Spiele auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Johnson auf dessen Landsitz in Chequers.

Merkel sagte zudem, dass sich die Delta-Variante des Coronavirus inzwischen auch in Deutschland sehr schnell ausbreite und daher die strengen Einreiseregeln für britische Touristen überprüft würden. Einreisende aus dem Vereinigten Königreich müssen in Deutschland generell in eine 14-tägigen Quarantäne und können sich nicht freitesten.

"Ich gehe davon aus, dass in wirklich absehbarer Zeit die doppelt Geimpften dann auch durch die Klassifizierung von Großbritannien nach deutscher Klassifizierung als Hochinzidenzgebiet dann auch wieder reisen können, ohne in Quarantäne zu gehen", erklärte Merkel. "Wir wollen ja die Menschen ermuntern, sich impfen zu lassen." Am Anfang habe man noch nicht so viel über die Variante gewusst, aber man überprüfe die Reiserestriktionen regemäßig.

July 02, 2021 10:45 ET (14:45 GMT)