Merkel: Brauchen Corona-Beschränkungen um Kontrolle nicht zu verlieren

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht Deutschland an der Wegscheide, ob es die Kontrolle über die Corona-Pandemie behält oder verliert. Daher sei es wichtig, zusätzliche Beschränkungen für die Eindämmung des Virus zu verhängen, wenn die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen über 50 pro 100.000 Einwohner steigt, sagte Merkel nach Beratungen mit den Ober- und Bürgermeistern der elf größten Städte Deutschlands.

"Wir alle spüren ja, das die Großstädte, die Ballungsräume jetzt der Schauplatz sind, an dem sich zeigt, ob wir die Pandemie in Deutschland unter Kontrolle halten können, so wie es uns ja monatelang gelungen ist, oder ob uns diese Kontrolle entgleitet. Genau an dem Punkt sind wir jetzt", sagte Merkel. In einigen Städten scheine der Punkt "beinahe erreicht" zu sein, wo die Kontrolle zu entgleiten droht und die Infektionsketten nicht mehr nachvollzogen werden könnten.

Bund und Großstädte verständigten sich bei dem Gespräch am Freitag, dass spätestens ab einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche umgehend besondere Beschränkungen erforderlich werden. Dazu gehören insbesondere Erweiterungen der Pflicht zum Tragen einer Mundnasenbedeckung, Einführung von Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum und gegebenenfalls die Einführung einer Sperrstunde und/oder Alkoholbeschränkungen für Gastronomiebetriebe sowie weitergehende Beschränkungen der Teilnehmerzahlen für Veranstaltungen und insbesondere für Feiern, auch im privaten Rahmen.

Sollte der Anstieg der Infektionszahlen unter den vorgenannten Maßnahmen nicht spätestens binnen zehn Tagen zum Stillstand kommen, seien weitere gezielte Beschränkungsschritte unvermeidlich, um öffentliche Kontakte weitergehend zu reduzieren.

Einige Städte wie etwa Berlin, Frankfurt und Offenbach haben nächtliche Sperrspunden von 23 Uhr bis 6 Uhr für Restaurants, Bars und Geschäfte ausgesprochen, da ihre Infektionszahlen über die kritische Marke von 50 gestiegen ist. Damit will man den Alkoholverkauf eindämmen und alkoholbedinge Nachlässigkeit im Umgang mit der Pandemie unterbinden.

Merkel betonte, Ziel müsse sein, die Infektion nachzuverfolgen, Kontaktpersonen zu warnen und Infektionsketten zu durchbrechen. Auch gelte es darum, einen erneuten Lockdown des wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens zu verhindern. Im Frühjahr hätte sich der Lockdown als wirksam erwiesen, gab Merkel zu bedenken. Mit den Großstädten will Merkel sich erneut in knapp zwei Wochen beraten.

Vor dem Treffen hatte der Deutsche Städte- und Gemeindebund einheitlichere Regeln in den Bundesländern angemahnt und eine Kampagne zur Information von Partygängern über die Coronavirus-Pandemie gefordert.

