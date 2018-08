Merkel bremst Maas-Vorschlag für von USA unabhängiges Zahlungssystem

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zurückhaltend zu dem Vorschlag von Außenminister Heiko Maas (SPD) geäußert, ein von den USA unabhängiges internationales Zahlungssystem einzuführen.

Sicherlich gebe es beim Iran-Handel derzeit Probleme, sagte Merkel am Mittwoch mit Blick auf die US-Sanktionen, die auch deutsche Firmen von Geschäften mit dem Land abhalten sollen. "Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wir gerade in Frage der Terrorfinanzierung - und das Swift-Abkommen ist da von entscheidender Bedeutung - dass wir da auch eine enge Partnerschaft mit den USA brauchen." Auch die gesamte Sicherheitszusammenarbeit mit den USA sei "extrem nützlich und hilfreich". "Insofern wiegt das für mich auch sehr schwer", betonte die Kanzlerin.

Merkel erklärte, dass der Beitrag des Außenministers nicht mit ihr abgestimmt gewesen sei, sondern dessen persönliche Meinung wiedergebe. "Aber ich kann sagen, dass von der Grundstruktur her das ein wichtiger Beitrag ist", fügte sie hinzu. Maas sage mit anderen Worten, was sie selbst als Veränderung der transatlantischen Beziehungen sehe. Europa müsse sein Schicksal stärker selbst in den Hand nehmen. Es sei aber klar, dass den USA immer der Weg für internationale Abkommen offenstehen müsse.

Maas hatte in einem Beitrag für das "Handelsblatt" geschrieben, dass es unverzichtbar sei, "dass wir europäische Autonomie stärken, indem wir von den USA unabhängige Zahlungskanäle einrichten, einen Europäischen Währungsfonds schaffen und ein unabhängiges Swift-System aufbauen". Swift ist ein System zur Abwicklung des internationalen Zahlungsverkehrs.[L8N1VC419]