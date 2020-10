Merkel: Corona-Einschränkungen müssen zeitlich befristet sein

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Kampf gegen die Corona-Pandemie ihr Ziel bekräftigt, Einschränkungen zeitlich zu befristen und die Teilhabe aller Gesellschaftsgruppen am Leben zu wahren. Ihr sei sehr bewusst, dass jeder Eingriff in die Grundrechte gut begründet und erklärt werden müsse und dass all das, was die Politik tue, nur befristet sein dürfe und der Legitimation durch Fakten bedürfe, sagte Merkel auf einem Pflegkongress.

"Die Einschränkungen dienten und dienen dem Schutz der Gesellschaft, aber eben auch dem Schutz besonders gefährdeter Gruppen", so Merkel. "Aber es muss ein Schutzkonzept sein, das nicht zur Separation von Gesellschaftsteilen führt. Das ist mir sehr, sehr wichtig." Man werde Versuchen entgegentreten, mit denen durch die Hintertür Millionen von Menschen vom gesellschaftlichen Leben ausgrenzt werden sollen, versprach Merkel.

"Im Umgang mit den Schwächeren in unserer Gesellschaft zeigt sich: Wie ist diese Gesellschaft solidarisch, wie ist diese Gesellschaft menschlich", so Merkel.

Gleichzeitig forderte sie die Bevölkerung erneut zum Einhalten der Corona-Schutzregeln auf. "Wir wissen, wie wir uns schützen können. Wir können zielgerichteter vorgehen", so Merkel über den Lernprozess seit dem Ausbruch der Pandemie. "Aber wir sehen auch bei den steigenden Zahlen, dass wenn wir das, was wir wissen über das Virus, nicht einhalten, dass wir dann wieder in Situationen kommen, die ausgesprochen schwierig sind."

Merkel will am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Länder über weitere Maßnahmen gegen den sprunghaften Anstieg der Corona-Neuinfektionszahlen beraten. Vereinzelt sind Rufe nach einem erneuten Lockdown laut geworden. Das Robert-Koch-Institut hat am Dienstag 11.409 neue Fälle gemeldet. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier rechnet bis Ende der Woche mit 20.000 Neuinfektionen.

