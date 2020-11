Merkel: Corona ist "sehr sehr große" Bewährungsprobe

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montag eindringlich an die Bevölkerung appelliert, die im Teil-Lockdown beschlossenen Maßnahmen zu befolgen, auch wenn es "sehr hart" sei, die privaten Kontakte stark einzugrenzen und die Gastronomie und Kulturbereiche zu schließen. Es sei eine "sehr sehr große" Bewährungsprobe, wie sie sie seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht gegeben habe. Ziel sei es, die zusätzlichen Maßnahmen auf November zu beschränken. Lockerungen werde es nur geben, wenn die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage deutschlandweit auf unter 50 Fälle pro 100.000 Einwohner fällt. Aktuell liegt diese Inzidenz bei 127,8.

"Das Virus bestraft Halbherzigkeit", erklärte Merkel auf einer Pressekonferenz vor der Hauptstadtpresse. "Das bedeutet vier Wochen lang Verzicht auf vieles, was das Leben schön macht... Wir alle sparen viel Geld, wenn wir vernünftig sind." Man sei auf die Akzeptanz und das Mitmachen der Menschen angewiesen.

Innerhalb der letzten 14 Tage hätte sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen verdreifacht und seit Mitte Oktober verfünffacht, sagte Merkel zur aktuellen Lage. "Die macht Sorgen", so Merkel. "Das ist exponentielles Wachstum, das uns mit zunehmender Geschwindigkeit auf eine akute Notlage in unseren Krankenhäusern zulaufen lässt."

Daher müsse Deutschland wieder "runter in den Bereich unter 50" Fälle, so Merkel. Denn dann wären die Gesundheitsbehörden in der Lage, die Kontakte nachzuverfolgen und die Ansteckungsketten zu unterbrechen. Im Gesundheitssystem käme man näher und näher an die Belastungsgrenze, was die Bundesregierung nicht zulassen wolle und könne.

Ziel ist "erträglicher" Dezember

Wenn es gelänge, die Ausbreitung des Virus zu begrenzen, dann gebe es die Chance auf einen "erträglichen" Dezember, so Merkel. Davon hänge auch Weihnachten und Silvester ab. Am 16. November werden Bund und Länder erneut die Corona-Lage beraten.

Klar sei aber auch, dass es keine großen Silvesterfeiern oder große Veranstaltungen in der nächsten Zeit geben könne.

Seit Montag gelten die neuen Regelungen zur Kontaktbeschränkung. Damit sollen die rapide ansteigenden Corona-Infektionszahlen gebremst werden. Für mindestens vier Wochen müssen Restaurants, Cafes, Kneipen, Kultur- und Sportstätten schließen. Auch sind touristische Übernachtungen untersagt. Die Bevölkerung ist zudem aufgerufen, die privaten Kontakte um 75 Prozent zu reduzieren. Schulen, Kindergärten und Geschäfte bleiben hingegen offen.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen und hat am Samstag mit über 19.000 einen neuen Höchstwert erreicht. Am Montagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut 12.097 neue Fälle, allerdings wird am Wochenende weniger getestet.

Große Teile Westdeutschlands sind inzwischen Risikogebiete, wo es innerhalb der letzten sieben Tag mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Zur Gruppe der am schlimmsten betroffenen Regionen gehört der hessische Landkreis Marburg Biedenkopf. Dort liegt die Inzidenz bei 294,6 Fällen.

