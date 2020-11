Merkel: Corona-Lage ist sehr ernst - es zählt jeder Tag

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Dienstag erneut zu weiteren Kontaktbeschränkungen aufgefordert. Noch immer infizierten sich zu viele Menschen mit dem Coronavirus, auch wenn das exponentielle Wachstum bei den Neuinfektionen gestoppt sei. Es zähle "jeder Tag", daher wären Beschlüsse zu weiteren Beschränkungen bei den Beratungen mit den Ländern am Montag wichtig gewesen, so die CDU-Politikerin.

"Im Augenblick jedoch, das müssen wir alle sehen, ist die Lage unverändert ernst. Und ich würde sogar sagen: Weiter sehr ernst", sagte Merkel beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung. "Die Zahlen...steigen nicht mehr exponentiell, aber sind noch viel zu hoch. Und deshalb müssen wir Kontakte reduzieren, Kontakte reduzieren und nochmal Kontakte reduzieren."

Es gehe darum, die Zahl der Neuinfizierten auf 50 Fälle pro 100.000 Menschen innerhalb der vergangenen sieben Tage zu bekommen. "Das dient allen", so Merkel. "Wissenschaftler haben immer wieder festgestellt: Eine gut beherrschte Pandemie ist für die Wirtschaft das Beste. Und deshalb ist es auch wirtschaftlich vernünftig." Wenn es gelinge, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen, dann werde auch die wirtschaftliche Erholung deutlich an Fahrt gewinnen, so Merkel.

"Es zählt jeder Tag"

Merkel zeigte sich unzufrieden mit den Ergebnissen der Bund-Länder-Gespräche vom Montag, wo Beschlüsse über weitere Einschränkungen auf kommende Woche verschoben wurden. "Es zählt jeder Tag. Deshalb hätte ich mir auch gestern noch ein paar mehr Beschlüsse vorstellen können", so Merkel. Sie bedaure, dass es in den föderalen Beratungen manchmal "etwas zu langsam geht", weil es uns "letztlich mehr Geld kostet". "Wenn man früher agiert, kann man schneller auch wieder rausgehen aus den Beschränkungen", so Merkel.

Bei dem Treffen am Montag kam es zum offenen Dissens zwischen Bund und Ländern. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) appellierte im Anschluss an die Bevölkerung, die Kontakte auf ein "absolut nötiges Minimum" zu reduzieren. Über rechtlich bindende Beschlüsse soll erst in der kommenden Woche erneut beraten werden.

