Merkel dämpft Erwartungen vor EU-Finanzgipfel

Berlin (Reuters) - Einen Tag vor dem Sondergipfel zu den künftigen EU-Finanzen ab 2021 hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Erwartungen gedämpft.

Eine Einigung sei zwar im elementaren Interesse Deutschlands, sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. "Ich sage allerdings voraus, dass ich noch nicht weiß, ob das gelingt. Wir finden, dass unsere Belange an vielen Stellen noch nicht ausreichend berücksichtigt sind." Auch das Europäische Parlament, das am Ende dem Finanzrahmen von 2021 bis 2027 zustimmen muss, äußerte sich sehr unzufrieden mit den von EU-Ratspräsident Charles Michel vorgelegten Vorschlägen.

Am Donnerstag kommen die 27 EU-Regierungen in Brüssel zu einem Sondergipfel zusammen, um über den rund eine Billion Euro großen Finanzrahmen der EU von 2021 bis 2027 zu beraten. Michel hatte am Freitag als Basis für die Verhandlungen einen Vorschlag vorgelegt, nach dem die 27 EU-Staaten 1,074 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung nach Brüssel abführen sollen. Während das Europäischen Parlament sogar 1,3 Prozent fordert, lehnen die Nettozahler in der EU dies ab. Merkel verwies darauf, dass bereits eine Zahl von einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) nach dem Brexit bedeute, dass sich die deutschen Zahlungen an Brüssel jährlich um zehn Milliarden auf 38 Milliarden Euro erhöhten. Sie kündigte eine enge Abstimmung mit den anderen Nettozahler-Staaten ab.

Zudem kritisierte sie wie zuvor bereits Finanzminister Olaf Scholz eine aus ihrer Sicht falsche Schwerpunktsetzung in dem Etat-Ansatz von Michel. So steht nach Auffassung der Bundesregierung viel zu wenig Geld für Zukunftsaufgaben wie den Außengrenzschutz, Klimaschutzmaßnahmen und Forschungsförderung zur Verfügung. Stattdessen kam Michel mit seinem Vorschlag vor allem den Ländern entgegen, die darauf beharren, dass die Agrarsubventionen in der bisherigen Höhe erhalten bleiben. Dazu zählt vor allem Frankreich, das nach diesen Plänen mit sehr viel höheren Rückflüssen aus dem EU-Etat rechnen könnte als etwa Deutschland.

Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin sagte nach einem Gespräch mit Merkel, dass ein Durchbruch in Brüssel möglich sei. Sie pochte darauf, dass ausreichend Geld für die Entwicklung des ländlichen Raums zur Verfügung gestellt werde. Es müsse zudem ausreichende Hilfen geben, um die Klimaschutzziele der EU zu erreichen. Merkel warb für eine Lösung auf dem Sondergipfel, damit das Thema nicht die deutsche EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte belastet. Der Finanzrahmen muss von den 27 EU-Regierungen einstimmig beschlossen werden.