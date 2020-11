Merkel: Deutsch-belgische Stromleitung wichtig für Energiewende

BERLIN (Dow Jones)--Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion und die belgische Elia Group haben die erste Gleichstromverbindung zwischen Deutschland und Belgien in Betrieb genommen. Das "Aachen Lüttich Electricity Grid Overlay" (ALEGrO) erstreckt sich als Erdkabelleitung über 90 Kilometer zwischen den Umspannanlagen Oberzier im Rheinland und Lixhe in der Wallonie, teilte Amprion mit. Die Stromverbindung sei nicht allein für die beiden Länder von Bedeutung, "sondern auch für den Stromhandel und die Versorgungssicherheit in Europa insgesamt", erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Videobotschaft anlässlich der Eröffnung.

"Insofern ist der heutige Tag auch ein guter Tag für den Energie-Binnenmarkt", so Merkel. Belgiens Premierminister Alexander De Croo erklärte, beide Länder hätten hinsichtlich der Energieerzeugung die gleichen strategischen Entscheidungen getroffen, "nämlich den Verzicht auf die Kernenergie und die vollständige Nutzung klimaneutraler Energiequellen". Das ALEGrO-Projekt verkörpere vor Ort die Verbindung zwischen diesen beiden Strategien.

Insgesamt kann die Leitung 1.000 Megawatt Leistung übertragen, was dem Stromverbrauch einer Stadt mit einer Million Einwohner entspricht. Die Konverterstationen an den Endpunkten der Leitung wandeln Wechselstrom in Gleichstrom um und umgekehrt. Ab dem übernächsten Mittwoch (18. November) steht die Verbindung für den europäischen Strommarkt zur Verfügung. Ab dem 8. Dezember 2020 sollen dann die Intraday-Kapazitäten an den Markt gehen. Die Vergabe von Langfristkapazitäten startet Anfang 2021.

