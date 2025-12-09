DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 +4,4%Nas23.599 +0,2%Bitcoin80.869 +3,9%Euro1,1622 -0,1%Öl61,89 -1,0%Gold4.207 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf die Fed: DAX schließt fester -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte eine Stellar-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen So viel Gewinn hätte eine Stellar-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen
Cardano: So lukrativ wäre eine Investition von vor 5 Jahren gewesen Cardano: So lukrativ wäre eine Investition von vor 5 Jahren gewesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.

Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung'

09.12.25 19:41 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Zeit der Corona-Pandemie rückblickend als enorm schwierige Phase ihrer Regierungszeit dargestellt. Nach Finanzkrise, Eurokrise und der Annexion der Krim sei es noch einmal in einer Weise um Grundwerte gegangen, die auch für sie persönlich eine "riesige Herausforderung" dargestellt hätte, sagte die 71-Jährige in Stuttgart.

Wer­bung

Eigentlich sei die Sache zu Beginn der Pandemie einfach gewesen, sagte Merkel und berief sich auf die wissenschaftliche Sicht und das exponentielle Wachstum der Infektionszahlen: Kontaktvermeidung. "Leider ist das etwas, was unserem menschlichen Wesen zutiefst entgegensteht", so die frühere Kanzlerin. "Wir haben von den Menschen verlangt, sich nicht menschlich zu verhalten." Soziale Nähe mache den Menschen aber aus.

Sie hätte nicht gedacht, aus der DDR kommend, dass sie 30 Jahre nach dem Fall der Mauer bürgerliche Freiheiten zeitweilig außer Kraft setzen müsse, führte Merkel weiter aus. "Die Pandemie war eine demokratische Zumutung."

Merkel erhielt vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart die Staufermedaille in Gold

Wer­bung

- eine persönliche Auszeichnung des Ministerpräsidenten für

Verdienste um das Land Baden-Württemberg und seine Bevölkerung. Kretschmann betonte, er würdige damit Merkels "herausragenden politischen Einsatz während der Corona-Pandemie"./poi/DP/jha