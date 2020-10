Merkel empfängt Iraks Ministerpräsidenten al-Kasimi

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am kommenden Dienstag den Ministerpräsidenten des Iraks, Mustafa al-Kasimi, zu seinem Antrittsbesuch. Bei dem Treffen ab 10.30 Uhr im Kanzleramt soll es sowohl um die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit der beiden Länder gehen als auch um die Herausforderungen der Corona-Krise und des sogenannten Islamischen Staates, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin. Der Irak leidet massiv an den Folgen der Pandemie.

Fietz wies darauf hin, dass auf einen Empfang mit militärischen Ehren, wie es für einen Antrittsbesuch üblich wäre, coronabedingt verzichtet werde. Al-Kasimi besucht im Anschluss auch Paris und London.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2020 05:23 ET (09:23 GMT)