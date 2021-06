Merkel empfängt Macron am Freitag im Kanzleramt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zu einem Gespräch bei einem Abendessen am Freitag im Kanzleramt. Das kündigte Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz bei einer Pressekonferenz in Berlin an. "Es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass die Bundeskanzlerin einen auswärtigen Gast in Berlin empfängt und damit natürlich auch etwas Besonderes", betonte sie.

Besprochen werden sollten europapolitische Fragen zur Abstimmung Deutschlands und Frankreichs vor dem EU-Gipfel in der kommenden Woche. "Welche Themen tatsächlich zur Sprache kommen, kann ich Ihnen nicht sagen", erklärte Fietz auf die Frage, ob es auch um die zwischen beiden Ländern umstrittene Frage einer Freigabe von Coronaimpfstoffpatenten gehe. Pressestatements sind laut Fietz vor dem Treffen geplant.

