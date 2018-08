Merkel empfängt Putin am Samstag auf Schloss Meseberg

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt am kommenden Samstagabend den russischen Präsidenten Wladimir Putin . Bei dem Treffen auf Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung in Brandenburg, werden "aktuelle außenpolitische Fragen" besprochen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag weiter mitteilte. Auch die Gaspipeline Nord Stream 2 soll Thema sein. Die beiden Politiker werden vor dem Treffen Pressestatements abgeben. Eine Pressekonferenz ist den Angaben zufolge nicht geplant.

Weitere Themen sind Seibert zufolge der Syrien-Krieg, die Situation in der Ostukraine und "energiewirtschaftliche Fragen", darunter wiederum Nord Stream 2. Die Pipeline verläuft durch die Gewässer von Russland, Finnland, Schweden, Dänemark und Deutschland. Dänemark hat noch keine Genehmigung erteilt, Russland bislang in Teilen. Betreiber sind der russische Staatskonzern Gazprom und seine Partner Engie, OMV, Shell, Uniper sowie Wintershall. Die geschätzten Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 9,5 Milliarden Euro.

Durch Nord Stream 2 wird die Ukraine umgangen, der Bau ist auch deshalb ein Politikum. Denn bislang gehen etwa 50 Prozent des russischen Gases für Westeuropa durch die Ukraine, das Land kassiert dafür rund 2 Milliarden Euro jährlich an Gebühren. Das Geld macht einen erheblichen Anteil des Staatsanteils aus. Die Bundesregierung hat der Ukraine auch aus Sorge um die Stabilität im Land deshalb versprochen, dass zumindest ein Teil der Einnahmen erhalten bleibt. Die Ukraine müsse als Transitland weiterhin eine Rolle spielen, erklärte Kanzlerin Angela Merkel bereits.

