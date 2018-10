Merkel erwartet nach Verzicht keinen Machtverlust auf großer Bühne

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet nicht damit, dass der Verzicht auf den CDU-Parteivorsitz ihr Ansehen als Regierungschefin in der Welt schwächen wird. "Ich glaube, dass sich an der Verhandlungsposition in internationalen Verhandlungen nichts verändert", sagte Merkel am Dienstag in Berlin. "Man kann sogar sagen, ich habe mehr Zeit, mich auf die Aufgaben als Regierungschefin zu konzentrieren."

Einen Kommentar zu ihrer Nachfolge lehnte Merkel erneut ab. Sie habe am Montag schon gesagt, dass es sich um einen "offenen Prozess" handele. Sie habe in ihrem politischen Leben gelernt, dass man sich in Nachfolgeregelungen "nicht einmischen sollte, weil das noch nie geklappt hat". So werde sie es auch jetzt halten. Es handele sich um einen offenen Prozess, bei dem sich verschiedene Kandidaten bewerben. "Und so werden wir das auch zur Entscheidung bringen auf dem Parteitag in Hamburg."

