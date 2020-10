Merkel: EU hat hohes Interesse an konstruktivem Verhältnis zur Türkei

Von Andreas Kißler

BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich vor Beginn des Sondergipfels der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) in Brüssel vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen wegen der Gasförderung im östlichen Mittelmeer für ein "konstruktives Verhältnis" zur Türkei eingesetzt. "Wir setzen uns dafür ein, Spannungen friedlich zu lösen", sagte Merkel.

Sie werde darauf hinweisen, "dass unser Verhältnis zur Türkei natürlich sehr komplex ist, und dass es ein hohes Interesse der Europäischen Union gibt, bei allen Schwierigkeiten auch zu der Türkei ein wirklich konstruktives Verhältnis zu entwickeln". Es gelte, die Spannungen im östlichen Mittelmeer und in der Ägäis zu beheben. "Für mich spielt hier die Diplomatie eine herausragende Rolle", sagte Merkel.

Auf der Tagesordnung des Gipfels stünden am Donnerstag vor allem außenpolitische Themen. Dabei gehe es um aktuelle Themen wie Belarus, aber auch die Lage in Bergkarabach. "Dazu wollen wir über China sprechen", kündigte Merkel an. Im Zentrum seien hier die Zusammenarbeit beim Klimaschutz und die Frage des Investitionsschutzabkommens, "das wir in den nächsten Monaten beschleunigt verhandeln wollen", sowie Fragen der Menschenrechte und der Situation in Hongkong.

Enge Gespräche mit Europaparlament

Zudem kündigte Merkel auch Beratungen mit dem Europaparlament über den zum Jahresende geplanten EU-Wiederaufbaufonds an. "Wir werden... natürlich mit dem Parlamentspräsidenten auch darüber reden, wie die Beratungen zur mittelfristigen finanziellen Vorausschau und dem Wiederaufbaufonds stehen", sagte die Kanzlerin. "Hier sind wir in engen Gesprächen mit dem Parlament."

Die EU-Staats- und Regierungschefs könnten sich bei ihrem Treffen nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen vom Vortag bereits am Donnerstag politisch auf Sanktionen wegen der Situation in Belarus verständigen. "Die politische Einigung könnte morgen gelingen", hatte ein hochrangiger Regierungsbeamter in Berlin gesagt. Bislang scheitert eine Einigung an der Haltung Zyperns. Werden Sanktionen vom EU-Gipfel politisch beschlossen, müsste sie noch formell von den Gesetzgebungsgremien beschlossen werden.

Zum Fall Nawalny soll laut den Angaben das Giftattentat gegen den Kreml-Kritiker verurteilt werden, aber es sollen zunächst "keine darüber hinausgehenden Aktionen" beschlossen werden. Am Freitag soll es laut Merkel unter anderem um die Digitalagenda gehen. "Wir alle wissen, von welcher Bedeutung die Digitalisierung für uns und unseren Wohlstand in Zukunft ist", erklärte die Kanzlerin. Konkret soll es um Themen die e-ID, digitale Dienste, eine europäische Cloud und digitale Gesundheitsdaten gehen. Beim Gipfel im März soll es dazu einen Folgeprozess geben.

