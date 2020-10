Merkel: EU-Sanktionen gegen Belarus sind "wichtiges Signal"

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht in den von der Europäischen Union beschlossenen Sanktionen gegen Belarus ein wichtiges Signal für die Opposition in dem autoritär regierten Land. Bei dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel sei es keine einfache Diskussion gewesen, denn die Sanktionen seien mit den EU-Gasstreitigkeiten mit der Türkei verknüpft worden. "Dass wir diese Sanktionen jetzt beschließen konnten, ist ein wichtiges Signal, weil es aus meiner Sicht diejenigen stärkt, die sich für Meinungsfreiheit, für Demonstrationsfreiheit und für ein transparentes Land Belarus einsetzen", sagte Merkel zum Ende des zweitägigen Gipfels in Brüssel. "Dass wir da handlungsfähig waren, war gestern sozusagen wichtig, aber es war auch überfällig."

Konstruktive Agenda mit der Türkei

In der Nacht zum Freitag hatte die EU ihren wochenlang schwelenden Streit um Sanktionen gegen Belarus und um eine gemeinsame Position im Konflikt mit der Türkei um Erdgas-Bohrungen im Ost-Mittelmeer beigelegt. Zypern gab sein Veto gegen die Belarus-Strafmaßnahmen auf. Im Gegenzug akzeptierten die 27 Staats- und Regierungschefs eine Drohung mit Sanktionen gegen die Türkei, wie von Zypern gefordert. Die EU drohte der Türkei, dass sie "alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente" nutzen werde, wenn sich Ankara bei den umstrittenen Erdgasbohrungen nicht zum Dialog bereitstehe und Provokationen gegenüber Zypern nicht beende.

Gleichzeitig bot man "eine konstruktive Agenda mit der Türkei" an, wenn die Bemühungen um eine Abnahme der Spannungen im östlichen Mittelmeer erfolgreich seien. Merkel betonte, dass die EU mit der Türkei in einen konstruktiven Dialog hinein kommen und eine positive Agenda haben wolle. "Ich glaube, es ist uns hier auf der einen Seite gelungen deutlich zu machen, dass die berechtigten Anliegen von Griechenland und Zypern von uns als Mitgliedstaaten natürlich getragen werden, dass wir aber eine strukturelle, gute Beziehung mit der Türkei wollen, weil wir in verschiedenster Hinsicht miteinander auch in Verbindung sind", so Merkel. Als Beispiel die Zusammenarbeit in der Nato und in Flüchtlingsfragen und auch die Erweiterung der Zollunion.

Seit der Entdeckung von reichen Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer, auch vor der Küste Zyperns, gibt es heftigen Streit um deren Ausbeutung. Sowohl die Republik Zypern als auch die Türkei und Griechenland erheben Anspruch auf die betreffenden Seegebiete.

