Merkel: EU-Sondergipfel im November in Berlin fällt aus

BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den im November geplanten Sondergipfel der Europäischen Union (EU) infolge der zunehmenden Neuinfektionen mit dem Coronavirus abgesagt. "Ich habe heute im Zusammenhang mit der Pandemie noch einmal deutlich gemacht, dass wir leider den von uns geplanten informellen Gipfel im November nicht stattfinden lassen werden, sondern dass wir darauf verzichten müssen", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz nach Ende des EU-Gipfels in Brüssel. "Im Sinne der Kontakte ist das, glaube ich, eine notwendige Botschaft." Bei dem Treffen in Berlin sollte es um das Verhältnis zu China gehen.

Die Kanzlerin kündigte zudem regelmäßige Beratungen der Staats- und Regierungschefs zur Coronavirus-Pandemie an. "Wir haben vereinbart, da das ja doch viele Aspekte hat, dass wir uns in Videokonferenzen regelmäßig dazu austauschen", sagte Merkel. Es solle einen regelmäßigen Austausch geben wie in Deutschland auch mit den Länder-Ministerpräsidenten. Die Covid-19-Pandemie habe in allen Mitgliedsstaaten zu Herbstbeginn wieder dramatisch höhere Fallzahlen zur Folge.

"Wir waren uns einig, dass wir die Zahl der Erkrankten reduzieren müssen, das bedeutet eben auch, dass wir Kontakte reduzieren müssen", erklärte Merkel. Zu bedenken habe man zum Beispiel Fragen des Reisens, von Impfstoffen, Quarantänezeiten und neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Es sei geboten, dass die EU-Spitzen immer wieder in Austausch träten und sich "über die Schwierigkeiten und Fortschritte in den einzelnen Ländern informiert" hielten.

