Merkel fordert direkten Kontakt der EU zu Putin nach "Provokationen"

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine geschlossene Antwort der Europäischen Union auf das Verhalten Russlands gefordert und dazu auf europäische Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gedrungen. "Die Ereignisse der letzten Monate, und nicht nur in Deutschland, haben deutlich gezeigt, dass es nicht reicht, wenn wir auf die Vielzahl russischer Provokationen unkoordiniert reagieren", sagte Merkel im Bundestag in einer Regierungserklärung zum EU-Gipfel . Die EU müsse "auch den direkten Kontakt mit Russland und dem russischen Präsidenten suchen" und dafür "Gesprächsformate" schaffen. "Anders werden wir die Konflikte nicht lösen."

Die EU sei aufgrund ihre räumlichen Nähe und ihrer Verantwortung gegenüber Ländern wie der Ukraine und Belarus und "gefordert, eine angemessene Antwort auf die russischen Aktivitäten zu geben". Sie müsse "Mechanismen schaffen, um gemeinsam und geeint auf Provokationen antworten zu können", erklärte die Kanzlerin. "Nur so werden wir lernen, den hybriden Angriffen Russlands etwas entgegenzusetzen." Gleichzeitig müsse man eine Agenda gemeinsamer strategischer Interessen definieren, etwa im Bereich des Klimaschutzes und von Frieden und Sicherheit.

Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen bei dem Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel unter anderem die Beziehungen zu Russland und zur Türkei erörtern. Vor allem aber soll auch über die Lage in der Coronavirus-Pandemie sowie über die wirtschaftliche Erholung in den EU-Ländern gesprochen werden. Merkel forderte von der EU-Kommission "einen konkreten Vorschlag für die Nachfolgefinanzierung der Migrationszusammenarbeit der EU mit der Türkei". Die Dialogagenda mit der Türkei solle rasch umgesetzt werden. "Dazu zählt auch, das wir in unseren Gesprächen zur Modernisierung der Zollunion weiterkommen."

