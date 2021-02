Merkel fordert Freilassung Nawalnys

GO

Heute im Fokus

DAX fester -- Ethereum steigt auf Rekordhoch -- CureVac und GSK kooperieren bei Impfstoff -- Siemens hebt Prognose deutlich an -- FMC, Amazon, Alphabet, freenet, Daimler, Amgen im Fokus

Nestlé spricht wohl mit One Rock über Wassermarken in Nordamerika. Santander überrascht trotz Milliardenverlust positiv. HOCHTIEF-Tochter gewinnt in USA Auftrag über 125 Millionen Dollar. Vodafone hält sich dank deutscher Kunden besser als gedacht. Bayer bekommt China-Zulassung für Prostatakrebsmedikament Nubeqa. Banken europaweit gefragt. Starkes Quartal für Sony dank Playstation.