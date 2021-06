Merkel fordert in der EU solide Staatsfinanzen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat an die Europäische Union appelliert, mit der knappen Ressource Geld sorgsam umzugehen, um dadurch handlungsfähig zu sein. In einem Vortrag bei dem Brüsseler Wirtschaftsforum sagte Merkel, die EU müsse die nötigen Freiräume für entschiedenes und auch solidarisches Handeln haben.

"Deshalb müssen wir auch in Zukunft für solide Staatsfinanzen sorgen, denn so schaffen wir Handlungsspielräume, mit denen wir auch künftige Krisen bewältigen können", sagte Merkel.

Deutschland gehe es wirtschaftlich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern immer noch recht gut. "Unsere Wirtschaft ist inzwischen dabei, sich wieder spürbar zu erholen", so Merkel. "In Europa insgesamt aber wird es noch einige Zeit in Anspruch nehmen..., bis die Wirtschaft zu neuer Stärke gefunden haben wird."

Die EU müsse gerade in Krisenzeiten in der Lage sein, schneller gemeinsame Entscheidungen zu treffen und umzusetzen als es in der Vergangenheit der Fall war.

Insgesamt sieht Merkel aufgrund des europäischen Wiederaufbaufonds im Kampf gegen die Corona-Krise die Chance, eine neue Wirtschaft so zu gestalten, wie man sie wolle. Wichtig sei dafür, dass Europa selbstbestimmter, innovativer und handlungsfähiger werde als es jetzt sei.

Nötig sei eine digitale Souveränität sowie der Aufbau von mehr Kompetenzen und Souveränität in Schlüsseltechnologien - wie etwa bei der künstlichen Intelligenz, bei Wasserstoff- oder den Quantentechnologien. Dadurch mache man Europa nicht nur krisenresilienter, sondern schafft auch neue Chancen für Wachstum, Arbeit und soziale Sicherheit.

Auch beim Thema Innovation habe Europa Nachholbedarf, denn auch wann die EU in einigen Bereichen Technologieführer sei, so hinkten die Länder in so wichtigen Bereichen wie der künstlichen Intelligenz, bei Big Data oder in der Mikroelektronik "leider hinterher".

"Die Pandemie mahnt uns zusätzlich, verstärkt an unserer Krisenresilienz und Selbstbestimmtheit, an unserer Innovations- und Zukunftsfähigkeit zu arbeiten", so Merkel in ihrer Rede.

