Merkel fordert Türkei und Griechenland zum Dialog im Gas-Streit auf

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in Gesprächen mit der Türkei und Griechenland um Entspannung im Streit um mögliche Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer bemüht. Die Kanzlerin habe am Vortag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem griechische Regierungschef Kyriakos Mistotakis telefoniert, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. "Die Spannungen sind besorgniserregend, wichtig ist Deeskalation und jede weitere Zuspitzung vermeiden." Die Kanzlerin habe beiden Seite zu einem direkten Dialog aufgefordert./cn/DP/mis