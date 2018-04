Merkel fordert von Peugeot Zusagen aus Opel-Übernahme einzuhalten

Bad Schmiedeberg (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Autokonzern Peugeot aufgefordert, seine Zusagen aus dem Opel-Übernahme einzuhalten.

"Die Bundesregierung fühlt sich zusammen mit den Landesregierungen auch in der Pflicht, das ihre zu tun, um zu helfen", sagte Merkel am Mittwoch in Bad Schmiedeberg nach einem Treffen mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten. Hintergrund sind Berichte, wonach Peugeot am Opel-Standort im thüringischen Eisenach die Belegschaft halbieren will. "Wir erwarten jetzt erstmal von dem Unternehmen, dass es all das, was es versprochen hat im Zusammenhang mit der Übernahme, auch einhält", sagte Merkel. Das Wirtschafts- und Arbeitsministerium führten bereits Gespräche mit den betroffenen Opel-Standorten.