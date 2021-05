Merkel für mehr Tempo bei Klimatechnologien

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt sich für mehr Tempo bei Entwicklung und Einsatz von Technologien zur Eindämmung des Klimawandels ein. So sei grüner Wasserstoff zentral, um die Energieversorgung nachhaltiger zu machen und gleichzeitig neue Märkte zu erschließen, sagte Merkel am Mittwoch beim sogenannten Innovationsgipfel des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft in Berlin. Es gehe darum, Deutschland und Europa zu Vorreitern einer weltweiten Energiewende zu machen.

"Wenn wir uns mit unseren europäischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodellen, mit unseren Vorstellungen von Nachhaltigkeit und lebenswerter Zukunft behaupten wollen, dass müssen wir innovativer und produktiver als andere Teile der Welt sein und in vielem auch schneller werden", sagte die Kanzlerin. Grüner Wasserstoff als Energieträger für die Industrie oder als Treibstoff für Fahrzeuge wird mit erneuerbaren Energien erzeugt./bw/DP/jha