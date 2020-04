Merkel hält am Donnerstag Corona-Rede im Bundestag

BERLIN (Dow Jones)--Am kommenden Donnerstag (23. April) will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Regierungserklärung zur Corona-Krise im Bundestag abgeben. Das teilte ihr Sprecher Steffen Seibert in Berlin mit. Zudem will sie über die anstehende Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der EU sprechen. Bei dem Treffen geht es unter anderem über den Wiederaufbaufonds, mit dem die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie gelindert werden sollen.

