Merkel hält Frauenvertretung in Vorständen für "absolut unzureichend"

BERLIN (Dow Jones)--Aus Sicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt es nach wie vor hohen Handlungsbedarf bei der Gleichstellung in börsennotierten Unternehmen. Es zeigten sich "deutliche Unterschiede, was den Anteil von Frauen in Aufsichtsräten und in den Vorständen von Unternehmen betrifft", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz. "Dieser Umstand kann uns absolut nicht zufriedenstellen." Merkel habe mehrfach betont, "dass sie es für absolut unzureichend hält, dass es immer noch börsennotierte Unternehmen gibt, in denen nicht eine einzige Frau im Vorstand sitzt".

Geschlechterparität sei der Kanzlerin insgesamt "ein sehr wichtiges Anliegen", so Fietz. Die Quote für Aufsichtsräte habe dazu bereits eine "spürbare Verbesserung" gebracht. Die Sprecherin verwies dazu auch auf den Gesetzentwurf von Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). Dieser sieht vor, dass börsennotierte Unternehmen mit einem mindestens vierköpfigen Vorstand in Zukunft wenigstens einen der Posten mit einer Frau besetzen müssen. Wird die Vorgabe missachtet, soll der Vorstandssitz offen bleiben. Der Entwurf werde nach wie vor "in der Bundesregierung abgestimmt", so Fietz.

Die Sprecherin Giffeys, Daniela Sting, betonte, dass die Verzögerungen derzeit "am Widerstand der Union" liegen. Eine Arbeitsgruppe soll demnach noch im Oktober erneut zusammenkommen, um über den Gesetzentwurf zu beraten. "Wir hoffen auf eine Einigung noch im Herbst", so Sting. Am Donnerstag hatten mit der Kampagne #ichwill mehrere Frauen um die Schauspielerin Maria Furtwängler Druck gemacht, eine Quote für Vorstände einzuführen.

