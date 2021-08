Merkel: In Kabul ein oder mehrere Selbstmordanschläge

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit Entsetzen auf die Sprengstoffexplosionen vor dem Kabuler Flughafen reagiert. "Man geht davon aus, dass es ein Selbstmordanschlag oder mehrere Selbstmordanschläge gewesen sind", sagte Merkel zu Beginn einer Pressekonferenz mit den fünf führenden internationalen Wirtschafts- und Finanzorganisationen in Berlin. Vor einem solchen Ereignis sei gewarnt worden, dass es nun eingetreten sei, sei eine "bedrückende Nachricht". Merkel sprach von einem "absolut niederträchtigen Anschlag in einer sehr, sehr angespannten Situation". Offenbar habe es auch US-Soldaten getroffen.

"Wir sehen also an diesen Ereignissen des heutigen Nachmittags, dass das Risiko immens ist, und dass es eine sehr große Drucksituation ist", erklärte die Kanzlerin. "Wir wissen, dass das Zeitfenster sich schließt." Merkel kündigte Gespräche mit den Taliban und eine internationale Koordination nach dem Ende der Evakuierungen an. "Diejenigen, die mit der Luftbrücke nicht mehr in Sicherheit gebracht werden können, werden wir nicht vergessen, sondern wir werden uns weiter um ihre Ausreise bemühen", sagte sie.

