Merkel: Iran sollte Zeichen des guten Willens senden

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich besorgt über die wachsenden Spannungen zwischen dem Iran und den USA geäußert. Sie forderte am Freitag in Berlin vor Journalisten aus dem In- und Ausland, nach diplomatischen Lösungen zu suchen. Die Kanzlerin erinnerte daran, dass zunächst die USA das internationale Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt haben, die EU, China und Russland dies aber nicht getan hätten.

"Und wenn einer aufkündigt, ist natürlich eine neue Situation entstanden. Aber: Ich halte es für sinnvoll, wenn Iran diese Verpflichtung aus dem Abkommen einhalten würde, denn es sind ja nicht alle Vertragsparteien weggegangen", sagte die Kanzlerin.

Sie habe immer wieder argumentiert, dass der Iran auch nach der Aufkündigung durch die USA ein Interesse haben könnte und sollte, ein einmal geschlossenes Abkommen einzuhalten, "um auch ein Zeichen guten Willens an die internationale Staatengemeinschaft zu senden". Merkel stellte sich in der Bundespressekonferenz Journalistenfragen zu aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik./cn/DP/jha