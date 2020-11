Merkel: Kampf gegen islamistischen Terror ist "unser gemeinsamer Kampf"

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich bestürzt über den Terroranschlag in Wien gezeigt und den Kampf gegen den Terrorismus als "unseren gemeinsamen Kampf" bezeichnet. Regierungssprecher Steffen Seibert zitierte die Bundeskanzlerin auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit der Aussage, dass die Deutschen "in Anteilnahme und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde" stehen.

"Ich bin in diesen schrecklichen Stunden, in denen Wien Ziel terroristischer Gewalt geworden ist, in Gedanken bei den Menschen dort und bei den Sicherheitskräften, die der Gefahr entgegentreten", so Merkel. "Der islamistische Terror ist unser gemeinsamer Feind. Der Kampf gegen diese Mörder und ihre Anstifter ist unser gemeinsamer Kampf."

Bei einem Anschlag in Wien sind nach Angaben der örtlichen Polizei drei Menschen getötet worden. Auch wurde ein Attentäter getötet, der laut dem österreichischen Innenminister Karl Nehammer ein Anhänger des Islamischen Staates gewesen sein soll.

