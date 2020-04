Merkel kritisiert Lockerungen in Ländern als "zu forsch"

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen in den Ländern als "zu forsch" kritisiert und die Bevölkerung auf einen langen Kampf gegen das Coronavirus eingeschworen. Es gehe darum, beim Einhalten der Kontaktbeschränkungen diszipliniert zu sein und den Wechseln von einem zum anderen Shutdown zu verhindern. Sie trage die Beschlüsse von Bund Länder zu ersten Lockerungen aus voller Überzeugung mit. "Doch ihre Umsetzung seither bereitet mir Sorgen. Sie wirkt auf mich in Teilen sehr forsch - um nicht zu sagen zu forsch", kritisierte Merkel im Bundestag.

"Mit Konzentration gerade am Anfang können wir vermeiden, von einem zum nächsten Shutdown wechseln oder Gruppen von Menschen monatelang von allen andern isolieren zu müssen und mit furchtbaren Zuständen in unseren Krankhäusern zu leben, wie es in einigen anderen Ländern leider der Fall war", sagte Merkel. Mit den Einschränkungen diene man nicht nur der Gesundheit der Menschen, sondern auch der Wirtschaft und dem sozialen Leben. Diese Überzeugung leite ihr Handeln.

"Wenn wir gerade am Anfang dieser Pandemie größtmögliche Ausdauer und Disziplin aufbringen, dann werden wir in der Lage sein schneller wieder wirtschaftliches und soziales und öffentliches Leben zu entfalten und zwar nachhaltig", mahnte die CDU-Politikerin.

Vergangene Woche hatten Bund und Länder sich auf erste Lockerungen verständigt, wie beispielsweise die Öffnung von Läden bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmeter und der stufenweise Öffnung von Schulen. Allerdings wird der Beschluss in einigen Ländern wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen deutlichen großzügiger ausgelegt als etwa in Bayern. In einigen Gegenenden wurden Shopping Malls eröffnet, in denen es kleinere Läden gibt. In anderen ist dies weiterhin untersagt. Aus Reihen der Union aber auch der Opposition hat es vermehrt Stimmen gegeben, die auf weitere Lockerungen besonders für die Wirtschaft gedrängt haben.

