Merkel lobt Reformagenda der neuen griechischen Regierung

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Reformagenda der neuen griechischen Regierung gelobt. Beim Antrittsbesuch des griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis in Berlin sagte Merkel, dass diese Politik positive Auswirkungen auf die finanziellen Verpflichtungen des hochverschuldeten Landes haben werde.

"Ich glaube, die jetzige wirtschaftliche Reformagenda wird auch die Verpflichtungen, die Griechenland ja immer noch hat im Rahmen der Finanzprogramme, leichter erfüllbar machen", sagte Merkel auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Mitsotakis. "Denn es ist ja auch vieles Psychologie bei dem wirtschaftlichen Wachstum."

Der konservative Regierungschef hatte in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass er seiner Regierung mehr finanziellen Spielraum verschaffen möchte. Dazu benötigt er Unterstützung bei dem Ziel, die Kreditgeber Griechenlands zu einer Lockerung der finanzpolitischen Ziele zu bewegen.

In Berlin betonte Mitsotakis allerdings, dass die griechische Regierung erst mit eigenen Verbesserungen beginnen wolle, bevor man um Hilfe frage.

"Was wir erst mal unternehmen wollen ist politische Glaubwürdigkeit zu gewinnen als eine Reformregierung, die das Wachstum an erster Stelle bringt", so Mitsotakis. Fragen nach Schuldenerleichterungen sind Themen, "die zur günstigen Zeit mit den Geldgebern besprochen werden und eventuell auch auf bilateraler Ebene."

Seit 2010 hat Griechenland von den Euro-Ländern und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) Kredite im Wert von rund 278 Milliarden Euro erhalten. Im vergangenen Jahr wurde das dritte Hilfspaket beendet. Nun soll Athen auf eigenen Füßen stehen. Allerdings wird die Rückzahlung der Kredite Jahrzehnte dauern. Die erste Tilgung soll erst im Jahr 2033 beginnen.

Nach schwierigen Jahren hat sich die wirtschaftliche Lage Griechenlands inzwischen gebessert. Die Wirtschaft wächst und der dortige Aktienmarkt verbucht Gewinne.

Mitsotakis betonte in Berlin, dass Griechenland mit Deutschland ein Investitionsprogramm erarbeiten wolle, bei dem es schwerpunktmäßig um Klimaschutzprojekte gehen soll.

Beim Thema Flüchtlinge stimmten Merkel und Mitsotakis darin überein, dass man bei der Verteilung der Neuankömmlinge weit von einer nachhaltigen und gerechten Lösung entfernt sei und man in der Europäischen Union zu einer faireren Regelung kommen müsse.

