Merkel, Macron und Selenskyj fordern russischen Truppenabbau in Ostukraine

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich in einer Videokonferenz mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj über die Sicherheitslage in der Ostukraine ausgetauscht. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert teilten sie die Sorge über den Aufmarsch russischer Truppen im Grenzgebiet sowie auf der illegal annektierten Krim. Alle drei forderten den Abbau dieser Truppenverstärkungen, um so eine Deeskalation der Lage zu erreichen.

Macron und Merkel betonten jedoch auch die Notwendigkeit, die Minsker Vereinbarungen auf beiden Seiten vollständig umzusetzen. Deutschland und Frankreich wollen ihre Bemühungen im Normandie-Format, zu dem eigentlich auch Russland gehört, laut Seibert weiter fortsetzen.

Der Dreier-Gipfel erfolgte im Rahmen eines Arbeitsbesuchs von Selenskyj in Paris. Vor dem Treffen hatte der Kreml Merkel und Macron aufgefordert, die Ukraine zur Einhaltung des vereinbarten Waffenstillstands in der Ostukraine zu drängen.

