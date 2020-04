Merkel: Maskenproduktion im Inland ist strategisches Interesse

BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Aufbau einer eigenen Produktion von Schutzkleidung als strategisches Interesse Deutschlands bezeichnet. Beim Wirtschaftsministerium werde deswegen ein eigener Stab eingerichtet, "um eine inländische Produktion anzukurbeln", sagte Merkel im Anschluss an einen entsprechenden Beschluss des Corona-Kabinetts in Berlin. Die EU und Deutschland müssten hier wieder eine "größere strategische Unabhängigkeit" erreichen. "Normalerweise ist das keine Tätigkeit einer Bundesregierung, aber in dieser außergewöhnlichen Situation ist das notwendig."

Merkel bestätigte, dass es für die Lieferung von Atemschutzmasken Gespräche mit der chinesischen Führung gegeben habe, in deren Folge auch Deutschland seine Strategie angepasst habe. "Der Andrang vieler Länder auf der Welt, solche Masken zu erwerben, ist groß und deshalb muss man hier auch mit professionellen Einkaufsstrategien vorgehen." Die klassische Beschaffung durch die Bundesregierung, die mit einer langsamen Bezahlung von Rechnungen einhergehe, sei "relativ schlecht". "Man muss sich hier auch der Marktlage anpassen", so die CDU-Politikerin. "Deshalb haben wir ja den Beschaffungsstab geschaffen."

