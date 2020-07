Merkel nennt Fortschritte in Brexit-Gesprächen "übersichtlich"

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Kritik an den Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union geübt. Die Fortschritte seien bisher "übersichtlich", sagte sie während ihrer Rede vor dem Europaparlament in Brüssel, in der sie die Ziele der deutschen Ratspräsidentschaft vorstellte. Es sei mit Großbritannien vereinbart worden, die Brexit-Verhandlungen zu beschleunigen.

Bis Herbst soll demnach ein Abkommen geschlossen werden, um es noch bis Ende des Jahres zu ratifizieren. "Ich werde mich weiterhin für eine gute Lösung stark machen", betonte Merkel. Die EU müsse sich aber auch auf den Fall einstellen, dass ein solcher Vertrag nicht zustande komme.

Die Kanzlerin unterstützt auch die weiteren Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und gegebenenfalls auch Albanien. Dies sei ein "wichtigen Schritt, um den Staaten des westlichen Balkans eine Beitrittsperspektive zu geben", betonte Merkel.

