Merkel: Nicht jeden Tag auf Umfragen schauen

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der Union nach dem historischen Tiefpunkt in einer Meinungsfrage geraten, sich von den Zahlen nicht vom Kampf ums Kanzleramt abbringen zu lassen. "Wir kämpfen", die Partei kämpfe, sagte Merkel am Dienstag nach dem G7-Gipfel zu Afghanistan auf eine Reporterfrage zum Trendbarometer des Forsa-Instituts für RTL und n-tv, nach dem die Sozialdemokraten erstmals seit langem die Union überholt hatten. "Wir werden uns jeden Tag dafür einsetzen, dass wir ein gutes Wahlergebnis einfahren und nicht jeden Tag auf die Umfragen schauen. Zum Schluss zählen die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger in der Wahlbox."

Die Union habe am vergangenen Samstag eine gute Eröffnung der heißen Phase des Wahlkampfes gehabt, sagte Merkel. Die aktuellen Probleme wie die Pandemie, und "jetzt dieses sehr, sehr bittere Thema Afghanistan, die werden von der Regierung so bearbeitet und so gestaltet, dass es möglichst gut für die Menschen in unserem Land ist", versicherte Merkel.

Gut einen Monat vor der Bundestagswahl ist die SPD erstmals seit Jahren in einer Sonntagsfrage wieder stärkste politische Kraft in Deutschland. Die SPD gewinnt in der Forsa-Umfrage im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte hinzu, die Unionsparteien büßen einen Punkt ein. In der Datenreihe des Instituts landen die Sozialdemokraten damit erstmals seit fast 15 Jahren auf einem höheren Wert als die Union. Die jetzt für die Union ermittelten 22 Prozent sind Forsa zufolge der schlechteste Wert, den das 1984 gegründete Institut im wöchentlichen Trendbarometer jemals für CDU und CSU berechnet hat./bk/DP/jha