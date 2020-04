Merkel nimmt am Petersberger Klimadialog teil

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am kommenden Dienstag an der Videokonferenz des 11. Petersberger Klimadialogs teilnehmen. Sie werde das Eingangsstatement der hochrangigen Sitzung am zweiten Tag der Konferenz ab 15.10 Uhr halten, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin. Laut Programm sind auch Reden vorgesehen von UN-Generalsekretär Antonio Guterres und dem britischen Premierminister Boris Johnson, der sich von seiner Covid-19-Erkrankung erholt.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) habe rund 30 Klimaminister aus aller Welt zu der Debatte eingeladen, sagte ihr Sprecher Nikolai Fichtner. Beim ersten digitalen Petersberger Dialog sollen die Themen der UN-Klimakonferenz COP26, die wegen der Corona-Krise auf das kommende Jahr verschoben wurde, besprochen werden. Fichtner erklärte, es gehe auch um die Frage, wie der Neustart der Wirtschaft nach der Pandemie so organisiert werden könne, "dass die Weltgemeinschaft umweltfreundlicher und krisenfester aus der Krise gehen kann".

