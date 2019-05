Merkel nimmt an britischer Gedenkveranstaltung zum D-Day teil

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Mittwoch kommender Woche an der britischen Gedenkveranstaltung anlässlich des 75. Jahrestages der Landung der alliierten Truppen in der Normandie teilnehmen. An der Zeremonie zu dem so genannten "D-Day" nähmen auch die britische Königsfamilie sowie weitere Staats- und Regierungschefs teil, unter ihnen auch US-Präsident Donald Trump , gab Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt.

Nach der Begrüßung durch die britische Premierministerin Theresa May findet den Angaben zufolge die offizielle Gedenkfeier in Anwesenheit der Queen und weiterer Vertreter des britischen Königshauses statt. Anschließend sind ein Empfang für die Staats- und Regierungschefs mit Veteranen und ein Mittagessen auf Einladung Mays für die Staats- und Regierungschefs. Ob und wann es zu einem bilateralen Treffen Merkels mit Trump kommt, ist den Angaben zufolge noch offen. "Aktuell gibt es noch keine Entscheidung über bilaterale Gespräche am Rande der Veranstaltung", sagte Fietz.

