Merkel: Notfalls auch Steuergelder für Dieselnachrüstung

BERLIN (Dow Jones)--Bei den versprochenen Hardware-Nachrüstungen für dreckige Diesel-Pkw kann die Bundesregierung noch keine Beteiligungszusage der Autoindustrie vermelden. "Da haben wir noch ein Rest-Verhandlungskapitel", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag im Radiosender HR-Info. Gleichzeitig schloss sie nicht aus, dass "als letzte Option" auch Steuergelder für Nachrüstungen und Umtausch-Aktionen eingesetzt werden. "Aber eigentlich wollen wir die Automobilindustrie zur Verantwortung ziehen", sagte die CDU-Vorsitzende.

Mit Blick auf einen Vorschlag des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU), der ungenutzte Fördermittel für Elektro-Autos umleiten möchte, bestätigte Merkel, dass der Topf noch gefüllt sei. "Da sind viele Gelder noch vorhanden, und die könnten natürlich auch für andere Formen der Mobilität genutzt werden." Zahlen nannte sie nicht.

"Umtausch ist fest versprochen"

Wenige Tage vor der hessischen Landtagswahl versprach die CDU-Vorsitzende gleichwohl finanzielle Hilfen für betroffene Dieselfahrer in Frankfurt am Main. Wenn dort Fahrverbote drohten, dann bekomme "Frankfurt das gesamte Programm inklusive Privat-Pkw-Umtausch und Hardware-Nachrüstung für private Pkw". Jeder, der in den stark betroffenen Gebieten lebe, habe das Recht auf einen Umtausch. "Das hat die Automobilindustrie versprochen, das werden wir auch einfordern", sagte Merkel.

Merkel relativierte ihre Aussage vom Wochenende, wonach in bestimmten deutschen Städten der EU-weite Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid ausgehebelt werden soll, um Fahrverbote zu vermeiden. "Niemand schraubt an diesen Grenzwerten herum", sagte sie dem Sender. Geplant sei, für Städte mit unterschiedlicher Belastung auch unterschiedliche Maßnahmen anzuwenden. Wo der Grenzwert um weniger als zehn Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft überschritten wird, seien Fahrverbote unverhältnismäßig. Wie das mit Europarecht vereinbar sein soll, erklärte Merkel nicht.

