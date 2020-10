Merkel plant Regierungserklärung im Bundestag zur Pandemie

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der sich zuspitzenden Pandemie will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor dem Bundestag eine Regierungserklärung abgeben. Ziel ihrer Rede am Donnerstagvormittag sei es, die Politik der Bundesregierung in der Corona-Pandemie zu erläutern, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Damit reagiert die Kanzlerin auch auf Forderungen aus der Opposition.

Unter anderem hatten Linke, Grüne und FDP eine solche Regierungserklärung und eine stärkere Beteiligung des Parlaments in Fragen der Pandemiebekämpfung angemahnt.

Merkel will sich auch am Donnerstagabend mit den EU-Staats- und Regierungschefs über die weiteren Entwicklungen in der Corona-Krise beraten. Auf dem jüngsten EU-Gipfel hatten sich die Teilnehmer auf Anregung der Bundeskanzlerin darauf geeinigt, sich regelmäßig enger abzustimmen. Am Freitag hatte das Robert-Koch-Institut erneut mehr als 11.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet.

