Merkel rechtfertigt hohe Schulden - "Leben in Ausnahmesituation"

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die hohe Neuverschuldung auch im Haushalt 2021 mit Blick auf die Bekämpfung der Coronavirus-Krise gerechtfertigt.

"Wir leben in einer Pandemie, wir leben damit in einer Ausnahmesituation", sagte Merkel am Mittwoch in der Generaldebatte im Deutschen Bundestag. Dabei müsse sich die Politik aber auch immer wieder vergegenwärtigen, dass öffentliche Schulden Einschränkungen für künftige Ausgaben und künftige Generationen bedeuteten. Merkel sprach von "schweren und schmerzhaften Entscheidungen".

Es gehe jetzt darum, die Stärke Deutschlands in wirtschaftlicher Hinsicht zu erhalten. Es sei zugleich aber auch ein weltweiter Wettbewerb der Systeme, betonte Merke. Der Kampf gegen die Pandemie in einer freiheitlichen Demokratie gestalte sich anders als in einem diktatorischen System. Es seien in Demokratien nicht Verbote der Schlüssel zum Erfolg, es sei vielmehr "das verantwortliche Verhalten eines jeden Einzelnen und die Bereitschaft mitzumachen", sagte Merkel. Und die große Mehrheit der Deutschen habe gezeigt, dass sie bereit sei, die Regeln einzuhalten. "Dafür bin ich von Herzen dankbar, und das sollten wir alle miteinander sein."