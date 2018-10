Merkel reist am Donnerstag nach Kiew

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am kommenden Donnerstag in die Ukraine reisen. Nach ihrer Ankunft in Kiew werde Merkel vom ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko mit militärischen Ehren empfangen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Bei einer gemeinsamen Unterredung würden die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine im Mittelpunkt stehen. Weitere wichtige Themen würden der Konflikt in der Ostukraine und die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen sein. Nach dem Gespräch ist eine Pressekonferenz geplant.

Im Anschluss will Merkel das Denkmal der Himmlischen Hundertschaft besuchen, mit dem der während der politischen Unruhen auf dem Maidan Gefallenen gedacht wird. Danach will die Kanzlerin den Angaben zufolge mit Ministerpräsident Wolodymyr Hrojsman zusammenkommen. Bei diesem Gespräch würden bilaterale, wirtschaftliche und internationale Fragen erörtert. Weitere Programmpunkte des Besuches seien Gespräche mit den Vorsitzenden der im Parlament vertretenen Fraktionen sowie eine Diskussionsrunde mit Studierenden.

