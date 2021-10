Merkel reist kommende Woche nach Belgien, Spanien und in die Türkei

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel wird kommende Woche nach Belgien, Spanien und in die Türkei reisen. Bei den Gesprächen der scheidenden Bundeskanzlerin wird es um internationale Themen gehen.

In Spanien erhält die Bundeskanzlerin am Donnerstag den spanischen Europapreis Karl V. für ihr außerordentliches europäisches Engagement, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Dort wird sie eine Rede halten.

Merkel trifft anschließend am Freitag in Belgien den belgischen Premierminister Alexander De Croo und wird mit ihm über internationale und europäische Themen, insbesondere die Tagung des Europäischen Rates in der darauffolgenden Woche, sprechen.

Sie schließt die Woche in Istanbul ab, wo sie am kommenden Samstag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammentrifft. Der Bundesregierung sei es immer wichtig gewesen, "eng, konstruktiv, vertrauensvoll mit der Türkei zusammenzuarbeiten - gerade auch dann, wenn es sehr unterschiedliche Einschätzungen gibt", erklärte Seibert. Man sei in der Vergangenheit trotz Meinungsverschiedenheiten im Gespräch geblieben und habe die Kritik direkt geübt.

Weitere Themen beim Treffen mit Erdogan werden die Rolle der Türkei im Verteidigungsbündnis Nato und bei der Migration sein. Hier werde es auch um die große türkische Leistung gehen, Millionen von Menschen insbesondere aus Syrien aufgenommen zu haben, erklärte Seibert.

October 08, 2021