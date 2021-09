Merkel reist Montag und Dienstag zu Gesprächen in den Westbalkan

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin reist Montag und Dienstag in den Westbalkan, um dort mit Vertretern der sechs Regierungen und Zivilgesellschaften über aktuelle Themen zu sprechen. Am Dienstag ist eine gemeinsame Gesprächsrunde mit den Regierungschefs aller sechs Balkanstaaten - Serbien, Albanien, Bosnien, Montenegro, Kosovo und Nordmazedonien - mit anschließender Pressekonferenz geplant. Dabei soll es nach Angaben der stellvertretenden Regierungssprecherin Martina Fietz um die Annäherung an die Europäische Union, um wirtschaftliche Fragen und um die regionale Zusammenarbeit gehen.

Merkel wird am Montag zunächst in Belgrad mit dem serbischen Staatspräsidenten Aleksandar Vucic zusammentreffen, bei dem bilaterale, wirtschaftspolitische und Fragen der EU-Annäherung im Mittelpunkt stehen dürften. Am Dienstag reist ist sie dann in die albanische Hauptstadt Tirana, wo sie zunächst mit dem albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama zusammentrifft, bei dem laut Bundespressamt bilaterale, wirtschaftspolitische und Fragen der EU-Annäherung im Mittelpunkt stehen dürften.

Am Mittag werde Merkel zu einem Mittagessen mit den Regierungschefs aller sechs Westbalkanstaaten zusammentreffen, bei dem es vor allem um Fragen der regionalen Zusammenarbeit gehen soll. Zum Abschluss ist eine Pressekonferenz geplant. Anschließend seien bilaterale Gesprächen mit den Regierungschefs von Kosovo, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Nordmazedonien vorgesehen.

Merkel hat im Jahr 2014 die jährlichen Treffen zwischen EU- und Westbalkanstaaten ins Leben gerufen. Ziel der Gespräche soll es sein, konkrete Beiträge zur Stabilität bei den unmittelbaren Nachbarn der EU und zum friedlichen Dialog aller Beteiligten zu leisten.

