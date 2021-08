Merkel reist nach Moskau und in die Ukraine

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Freitag kommender Woche zu Gesprächen mit dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin nach Moskau. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Einzelheiten zum Programm würden Anfang kommender Woche mitgeteilt. "Ganz offensichtlich wird sie den Staatspräsidenten treffen", sagte Seibert aber auf Nachfrage. Am darauffolgenden Sonntag werde die Kanzlerin zudem die Ukraine besuchen, sagte der Regierungssprecher weiter. Zum Inhalt ihres dortigen Programms werde ebenfalls erst nächste Woche Näheres mitgeteilt.

