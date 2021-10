Merkel reist nächste Woche nach Frankreich

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am kommenden Mittwoch auf Einladung des französischen Staatspräsidenten Emanuel Macron nach Beaune im Burgund reisen. Das kündigte Vize-Regierungssprecheirn Martina Fietz bei einer Pressekonferenz in Berlin an. "Die Einladung von Staatspräsident Macron ist ein Zeichen der engen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich und spiegelt die besonders vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit zwischen Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten wider", sagte sie. Im Zentrum der Reise ständen der persönliche Austausch über aktuelle internationale und europapolitische Themen.

