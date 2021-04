Merkel reist wegen Corona-Pandemie nicht zum EU-Gipfel nach Porto

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird wegen der angespannten Pandemielage in Deutschland nicht zu dem informellen Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs im portugiesischen Porto reisen, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Stattdessen wird sie zu den Beratungen per Video zugeschaltet.

"Die portugiesische Ratspräsidentschaft hat diese Veranstaltungen mit großem Engagement vorbereitet. Vor allem hat Portugal es in den vergangenen Monaten mit intensiven und mit anerkennenswerten Maßnahmen geschafft, die Inzidenzzahlen in den Griff zu bekommen. Dazu beglückwünschen wir unsere portugiesischen Freunde", sagte Seibert. "Dennoch hat angesichts der Pandemiesituation in Deutschland und der strengen Beschränkungen, unter denen die Bundesbürger derzeit zu leben haben, die Bundekanzlerin darum gebeten, die Möglichkeit einer digitalen Teilnahme zu haben." Diesem Wunsch sei entsprochen worden.

Bei den informellen Gesprächen am Freitag und Samstag soll es schwerpunktmäßig um die sozialen Rechte in der Europäischen Union (EU) sowie um die Bekämpfung der Corona-Pandemie gehen. Am Samstag ist neben weiteren Beratungen zur sozialen Situation in der EU und der Verabschiedung einer gemeinsamen Erklärung zur europäischen Sozialpolitik auch ein Gipfel der EU mit Indien geplant.

Bei der Videokonferenz der EU-Länderchefs mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi soll es neben europäischen Hilfen für das von der Corona-Pandemie schwer getroffene Indien auch um Klima- und wirtschaftliche Fragen gehen.

