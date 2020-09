Merkel ruft Aserbaidschan und Armenien zum Waffenstillstand auf

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat an zu einem sofortigen Waffenstillstand im Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien aufgerufen. In einem Telefonat am Montag mit dem armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan und am Dienstag mit dem aserbaidschanischen Staatspräsidenten Ilham Alijew sei die Zuspitzung des Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien erörtert worden, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert.

"Die Bundeskanzlerin unterstrich, dass ein sofortiger Waffenstillstand und die Rückkehr an den Verhandlungstisch dringlich seien", so Seibert. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) biete mit der Minsk-Gruppe das hierfür geeignete Forum. Auch habe sich Merkel dafür ausgesprochen, dass die Nachbarländer "zur friedlichen Lösung" des Konflikts beitragen sollten, so Seibert.

Am Dienstag gingen die heftigen Gefechte im umkämpften Gebiet Berg-Karabach weiter. Durch den neu entbrannten Konflikt wurden seit Sonntag mindestens 95 Menschen getötet.

Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um das umstrittene Gebiet Berg-Karabach schwelt bereits seit Jahrzehnten. Nach einem blutigen Krieg mit 30.000 Toten hatte das ehemals autonome sowjetische Gebiet Anfang der 90er Jahre seine Unabhängigkeit von Aserbaidschan erklärt. Die von pro-armenischen Kämpfern kontrollierte Region wird jedoch von keinem Land als eigener Staat anerkannt und gilt international nach wie vor als Teil Aserbaidschans. Militärisch und wirtschaftlich wird es jedoch von Armenien unterstützt.

