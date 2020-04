Merkel ruft zu Spenden für Forschung an Corona-Impfstoff auf

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich an einem Spendenaufruf für die Corona-Forschung beteiligt. Für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus, aber auch für Therapeutika und Diagnosemethoden sei noch eine "beachtliche finanzielle Lücke" von 8 Milliarden Euro zu schließen, sagte sie in einem Livestream der Weltgesundheitsorganisation (WHO). "Ich rufe alle auf, dieses große globale Ziel zu unterstützen".

Merkel erklärte, alle müssten mit der Pandemie leben, bis ein Impfstoff gefunden sei. Es sei wichtig, dass das Serum dann "in alle Teile der Welt" verteilt werde. "Das wird eine große Kraftanstrengung sein." Die WHO-Schalte dient der Vorbereitung einer entsprechenden EU-Geberkonferenz am 4. Mai, bei der Merkel Co-Gastgeberin ist. Die EU-Kommission will dabei Spenden für einen Impfstoff sammeln.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2020 09:58 ET (13:58 GMT)