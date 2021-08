Merkel sagt Reise nach Israel wegen Afghanistan ab

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die für den 28. bis 30. August geplante Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Israel wird in Absprache mit dem israelischen Ministerpräsidenten aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Afghanistan abgesagt. Das gab Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin bekannt. Beide Seiten seien sich einig, dass der Besuch der Bundeskanzlerin zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden soll.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2021 09:57 ET (13:57 GMT)