Merkel setzt auf gemeinsames Vorgehen in Europa

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Gespräch mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften die Bedeutung europäischer Kooperation in der aktuellen Corona-Pandemie hervorgehoben.

"Um Störungen insbesondere in europäischen Lieferketten zu minimieren, sprach sich die Bundeskanzlerin für ein gemeinsames Vorgehen in Europa aus", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag nach der Videokonferenz zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die deutsche Wirtschaft.

Die Bundeskanzlerin habe in dem Gespräch auch auf die umfangreichen Rettungspakete verwiesen, die die Bundesregierung zur Unterstützung der Wirtschaft und zum Erhalt von Arbeitsplätzen auf den Weg gebracht habe.

Auch hätten sich die Teilnehmer der Videokonferenz ausgetauscht über geeignete wirtschaftspolitische Maßnahmen, die helfen könnten, das Wiederanlaufen der Wirtschaft in Deutschland und Europa zu unterstützen.

Das Gespräch kam zu einem Zeitpunkt, wo sich die Stimmung den Führungsetagen von Unternehmen wegen Corona massiv verschlechtert hat. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im April auf 74,3 Punkte nach 85,9 im März. Das war der niedrigste je gemessene Wert.

April 24, 2020 08:29 ET (12:29 GMT)