Merkel sichert Impfbündnis Gavi weitere Unterstützung Deutschlands zu

BERLIN (AFP)--Die Bundesregierung hat dem internationalen Impfbündnis Gavi insgesamt 700 Millionen Euro zugesichert. Angesichts der Corona-Pandemie sei die Arbeit von Gavi "noch wichtiger" geworden, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag bei einer virtuellen Geberkonferenz für die Impfallianz. Die Bundesregierung werde die Impfallianz auch in den kommenden fünf Jahren mit 600 Millionen Euro unterstützen. Zudem stelle Deutschland 100 Millionen Euro zur Eindämmung der Corona-Pandemie bereit.

"Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg", sagte Merkel. Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus könne nur "in gemeinsamer globaler Anstrengung wirksam bekämpft" werden. "Dazu gehört, Forschungsallianzen aufzubauen. Wir müssen Verfahren vereinfachen, um schneller Ergebnisse zu erzielen", sagte sie weiter. Sobald es einen Impfstoff gegen die von dem Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 gebe, müsse eine weltweite Impfkampagne gestartet werden. "Dabei zählt jeder Tag", betonte die Kanzlerin. Impfstoffe müssten dann weltweit für alle Menschen bezahlbar und zugänglich sein. "Impfschutz ist Lebensschutz. Dieser darf nicht davon abhängen, in welchem Land man lebt", sagte Merkel.

Merkel warnte weiter vor den weltweiten Auswirkungen der Corona-Krise. Nicht nur das Virus selbst sei gefährlich - die Pandemie gefährde zudem weltweite Standard-Impfkampagnen, unter anderem gegen Masern. "Die Ausbreitung anderer Infektionskrankheiten droht also wieder zuzunehmen", sagte die Kanzlerin. Damit Gavi seinen Aufgaben weiterhin "erfolgreich nachgehen" könne, unterstütze die Bundesregierung das Bündnis insgesamt mit 700 Millionen Euro.

Die internationale Impfallianz Gavi will bei der Online-Geberkonferenz 7,4 Milliarden Dollar (6,6 Milliarden Euro) für wegen der Corona-Pandemie ins Stocken geratene Impfprogramme in ärmeren Ländern einsammeln. Weitere Milliarden sollen in einen Fonds für künftige Corona-Impfstoffe fließen. Mehr als 50 Länder sowie Einzelpersonen wie etwa Microsoft-Gründer Bill Gates nahmen an dem Treffen teil. Der britische Premierminister Boris Johnson forderte als Gastgeber vorab eine "neue Ära der weltweiten Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich". Gavi hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 760 Millionen Kinder weltweit unterstützt. Durch seine Impfkampagnen seien mehr als 13 Millionen Todesfälle verhindert worden.

June 04, 2020 11:42 ET (15:42 GMT)